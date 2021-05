DMX : découvrez le tracklisting de "Exodus"

DMX va bientôt sortir son premier album posthume, avec de très gros noms en feat.

Le rap game n'a pas de temps à perdre. A peine DMX était-il décédé des suites de son overdose, qu'on entendait déjà parler du fait qu'il avait enregistrer plein de titres et allait soi-disant sortir un projet. Du coup, les rumeurs d'album posthume sont arrivées très rapidement, et ont été confirmées par l'entourage du rappeur. Désormais c'est fait : on connait la date de sortie et le nom de ce premier album posthume de la légende DMX. Mais on en connait aussi le tracklisting intégral.

Le premier projet posthume de DMX s'appellera donc "Exodus 1:7" qui fait évidemment référence à un passage assez connu de la Bible dans lequel il est question d'enfants qui deviennent féconds et se multiplient, devenant un peuple fort. Des références bibliques qui sont une constante dans la carrière de DMX, notamment à ses débuts où ses noms d'albums contenaient presque toujours une référence biblique. Le rappeur faisait d'ailleurs souvent référence à Dieu dans ses musiques. "Exodus" sortira donc le 28 Mai, plus que quelques jours à patienter avant ce projet un peu étrange.

Le producteur Swizz Beatz, très proche de DMX, a dévoilé la tracklist sur les réseaux sociaux. Le projet fera 13 titres et il comptera évidemment beaucoup de featurings : The LOX, Jay-Z, Nas, Lil Wayne, Moneybagg Yo, Alicia Keys, Bono, Cross, Infrared, Icepick, Westside Gunn, Conway, Benny The Butcher, Snoop Dogg, Usher,... Bref, un album de DMX où il y aura finalement assez peu de couplets de DMX on dirait...

Mais malgré ça, le producteur a également dévoilé que deux rappeurs avaient déjà repoussé leur album pour ne pas sortir en même temps que la légende DMX, et lui laisser toute la place qu'il mérite. Lil Baby et Lil Durk ont en effet choisi de repousser leurs projets et le sortiront plus tard. Une jolie décision.