Kobe Bryant : son album de rap a fuité

Il a été enregistré il y a plus de vingt ans.

Le regretté Kobe Bryant n'avait pas que le basket-ball dans sa vie. Grand amateur de rap, il a voulu se lancer dans la musique dans les années 2000. Après avoir sorti quelques titres qui n'ont pas connu un grand succès, il a mis fin à sa courte carrière de rappeur. Mais il semblerait que tout un album avait été enregistré comptabilisant 16 titres au total.

Kobe Bryant est connu pour être un des GOAT du basket-ball. Le numéro 24 a marqué la NBA et sera même désigné joueur de la décennie 2000. Il a évolué avec les Lakers durant vingt saisons consécutives. En 2016, il prend sa retraite avec un palmarès que tout le monde lui envie. Malheureusement, le 26 janvier 2020, il trouve la mort ainsi que huit autres personnes dont sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère. Il l'accompagnait ainsi que certaines de ses coéquipières à un entraînement de basket à Calabasas en Californie. Le monde a perdu une légende ce jour-là.

Il semble que Black Mamba ait voulu réaliser un autre de ses rêves : la musique. Il a ainsi enregistré tout un album de rap entre 1999 et 2000. Malheureusement, Columbia Records a décidé de ne pas le sortir suite à l'accueil qu'à reçu le titre "K.O.B.E" en collaboration avec la mannequin Tyra Banks. Il restera donc enfui dans les cartons durant vingt ans et n'aurait pu être jamais dévoilé au public jusqu'à aujourd'hui... Effectivement, le projet a fuité sur la Toile. Il se compose de 16 titres dont des collaborations avec Nas, Destiny’s Child, Black Thought et 50 Cent qui était encore un rookie à l'époque.

Kobe Bryant in 2000 made an entire album, it has finally been fully recovered and leaked ???? pic.twitter.com/LxAgae001K — On Thin Ice (@OnnThinIce) May 12, 2021

Pensez-vous que l'album connaitra un plus grand succès que si il avait été sorti de son vivant ?