Booba : son faux feat avec Damso buzze !

Un remix mélangeant les titres "Passion" de Dems, extrait de l’album "QALF infinity" et "Ultra" de B2O a fuité. Ce dernier a enflammé les réseaux sociaux. Chose que Booba n'a pas aimé du tout.

Une réconciliation entre Booba et Damso est-elle envisageable ? C'est la question qui s'est posée ces derniers jours. La raison ? Les propos du Duc envers son rival qui ont été ambigus pour beaucoup. Pour rappel, il y a quelques jours de ça, Dems avait fait un live Instagram pour son nouvel album "QALF Infinity". Et Kopp était présent lors de cet événement. Il l'a même commenté et envahi de messages positifs ! Fait plus qu'étrange venant de lui... Résultat, la sphère médiatique s'est enflammée ainsi que les fans des rappeurs. Un mash-up est même venu en rajouter une couche !

Ce remix a été publié sur YouTube et n’a pas manqué de faire réagir. Il offre un mélange entre les morceaux "Passion" de Dems, extrait de l’album "QALF infinity" et "Ultra" de celui qui a attaqué Zola. Le rendu a tellement plu qu'une rumeur sur la fiabilité du projet a été lancée. Des spéculations balayées directement par Booba. L'auteur de "Kayna" a déclaré : "Continuez de rêver. Ça sonne bien parce que c’est l’instru d’ULTRA, c’est tout. C’est les sons de papa". A noter que le titre a été supprimé de YouTube, "en réclamation pour atteinte aux droits d’auteur". Il y a moyen que B20 y soit pour quelque chose...

Dans tous les cas, la conclusion reste la même : le Duc et Dems ne vont pas bosser ensemble ! Et c'est bien dommage...