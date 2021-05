J.Cole tease sa mixtape "The Off Season"

Une des sorties les plus attendues de l'année...

J.Cole fait désormais partie du panthéon du rap actuel, c'est un fait. Après 15 ans passés dans les bacs il a eu le temps de livrer de nombreux albums classiques, avec une pluie de disques de platine à la clef. Il est la preuve que de temps en temps, le public aime bien mettre en avant de vrais lyricistes qui ne sont pas forcément là pour nous ambiancer en club, mais plutôt pour faire ressentir et réfléchir. Avec ce statut d'homme fort du game, chacune de ses sorties est guettée avec impatience. Même une sortie de mixtape, oui oui.

Car c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Cette semaine, le média américain XXL annonçait que "The Fall Off", prochain projet de J.Cole, allait sortir dans les deux semaines. Peu de temps après le lancement de l'info, l'artiste a lui-même parlé de sa tape dans une sotry sur son compte Instagram, en sous-entendant que c'était pour bientôt et qu'il avait hâte. Du coup ça y est, l'évènement est enfin lancé et grâce à ce teaser le rappeur a réussi à mettre la toile en folie.

Il faut avouer que l'attente est longue, car J.Cole avait déjà parlé de cette mixtape en décembre 2020, en annonçant également qu'elle serait une sorte de prequel à son album "The Fall Off", et vous connaissez l'amour des fans et de la presse spécialisée pour les concepts qui entourent les albums, aspect devenu important dans le marketing actuel du rap. La mixtape est d'autant plus attendue quand on sait que sur ce genre de formats, les artistes sont plus libres de leurs choix et ça se se ressent dans les sons.