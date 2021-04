Post Malone : 2 albums en 2021 ?

Encore un qui va faire pleuvoir les Grammy l'année prochaine...

Post Malone est devenu en quelques années une des plus grosses stars du Rap US. Après avoir avoué qu'il n'en écoutait pas tant que ça, et qu'il méprisait un peu la compétition et le rap game, il semble désormais s'être réconcilié avec le mouvement dont il est devenu un des leaders. Celui qui figure parmi la liste des rappeurs les plus streamés de l'histoire sur Spotify a apaisé son mal être et il s'est remis au boulot. Il a même charbonné fort pendant la pandémie, puisqu'il a apparemment 2 projets de prévu pour l'année 2021.

Après "Hollywood's Bleeding", véritable carton qui a tout raflé en 2019, Posty se prépare donc à envoyer du lourd pour cette année. C'est son manager Dre London qui a vendu la mèche dans un long post Instagram. Dans ce post, on le voit en effet tout sourire en train de tenir son téléphone, avec en légende : "ce sourire, c'est le sourire que j'ai quand je suis en facetime avec Post Malone et qu'on tombe d'accord sur le fait que le monde mérite deux projets de Posty cette année. On discute de la date idéale pour dévoiler le premier plus tôt que vous ne le pensez. Je ne vais pas encore vous dévoiler le nom, peut-être la semaine prochaine".

Beaucoup d'informations importantes dans ce message donc. Les deux projets ont déjà l'air prêts, puisqu'ils en sont au stade où ça se met d'accord sur la date de sortie. On imagine que cette année va être celle de Post Malone, lui qui arrive à focaliser l'attention à chaque sortie depuis 2016, déjà.