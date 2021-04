Vald : le tracklisting de la compilation "Echelon Vol.2"

Plus que quelques heures à attendre.

Après nous avoir pris par surprise en annonçant la sortie du deuxième volume de la compilation réunissant des artistes de son label, Vald est allé plus loin en publiant le tracklisting du projet "Echelon Vol.2" qui contient dix morceaux et la participation de onze artistes. D'abord les signatures du label, déjà présents sur la première édition, Charles BDL, Rafal, Yonidas. Ensuite, les proches comme Suikon Blaz AD, Sirius, Aociz, Seezy. Et enfin trois artistes mis en avant grâce à la maquette qu'ils ont envoyé et qui a été retenu pour figurer sur le disque. Il s'agit de Kaiju, Linton et Pain.