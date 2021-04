Vald annonce "Echelon 2" pour le 23 avril

Sans autre indication.

Vald est très très chaud en ce moment. Alors qu'on l'a vu dans "The Voice" aux côtés de Marc Lavoine, il a aussi brillé sur le titre et dans le clip du morceau avec Sadek, "Alliance", le rappeur d'Aulnay-sous-Bois vient d'annoncer le deuxième volume de la compilation de son label pour ce vendredi 23 avril.

Vald n'a pas chômé ces derniers temps. Le 27 novembre sortait "Echelon Music Vol. 1", une mixtape de 11 titres avec uniquement des artistes signés sur son label et des rappeurs "inconnus" qui ont répondu à la demande du rappeur et envoyaient titres et propositions. Résultat, on a (re)découvert Suikon Blaz AD, Rafal, Sirius, Aociz, Charles BDL, Gold Gee, Bes, Yonidas et Seezy, preuve que la scène française est pleine de dynamisme et de talent.

Cette fois, on ne sait pas qui sera présent sur le tracklisting ni s'il y a des invités (ou pas). On n'a donc (pour l'instant) que la cover du projet et la date de sortie. C'est peu mais c'est déjà pas mal... Surtout que le projet est déjà disponible en pré-commande sur le site officile du label Echelon.