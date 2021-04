Migos : "Culture III" se rapproche !

Selon Quavo, l’album est en plein mix.

Quavo en dit un peu plus sur le très attendu album des Migos : "Culture III". Selon un tweet du rappeur, l’opus est en train d’être mixé.

L’attente commence à être longue concernant le dernier volet de la trilogie "Culture". Annoncé pour 2021, le prochain album des Migos créé un véritable engouement auprès des fans du groupe, alors même que les infos le concernant sont peu nombreuses. Son prédécesseur, "Culture II" date déjà de 2018. Cela fait donc trois ans que les Migos n’ont pas sorti de projet. Trois ans que le monde de la musique patiente. Une attente dont les Migos ont d’ailleurs conscience.

En février dernier, Quavo avait mis fin au mystère en annonçant que l’album serait disponible avant la fin du mois de mars. Sauf que, alors que la fin du mois d’avril approche, toujours pas de "Culture III" à l’horizon. Il faut dire qu’entre sa rupture très médiatisée avec Saweetie et les embrouilles qui ont entouré leur séparation, le rappeur ne devait pas avoir les idées très claires. Quoi qu’il en soit, ce dernier a fait une nouvelle déclaration, mais cette fois-ci sur Twitter. Le partenaire de Takeoff et Offset a posté un tweet dans lequel il annonce que "Culture III" était entré dans la phase de mixage. Il ne reste donc plus beaucoup d’étapes avant la sortie d’un des albums les plus attendus cette année. En espérant qu’il ne s’agisse pas une nouvelle fois d’une fausse bonne nouvelle…