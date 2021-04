Lil Nas X : "Montero (Call Me By Your Name)" retiré des plateformes de streaming !

Une blague de plus ?

Impossible d'être passé à côté du titre "Montero" ces dernières semaines. Même les chaines d'information françaises en ont parlé. Lil Nas X a défrayé la chronique avec ce titre et surtout le clip qui va avec. D'après Lil Nas X, le son qui s'est classé à la première place du Billboard sera retiré des plateformes de streaming dès aujourd'hui !

Lil Nas X a toujours su faire parler de lui avec son style excentrique de cow-boy et son genre musical bien à lui mélangeant country et rap. Il se fait connaitre mondialement avec le titre "Old Town Road" qui restera vingt-deux semaines d’affilée en tête des ventes de disques aux Etats-Unis, un record ! Il en fera même un remix avec le célèbre chanteur de country Billy Ray Cyrus.

Il y a trois semaines, il redevient viral avec la sortie du clip "Montero (Call Me By Your Name)". Une vidéo qui utilise énormément de références bibliques et qui fait polémique quand Lil Nas X se représente en train de descendre en enfer sur une barre de pole dance et faisant une danse lascive au Diable avant de prendre sa place. Malgré la controverse, la vidéo comptabilise près de 130 millions de vues sur YouTube et se place à la première place du Billboard.

Coup de théâtre, Lil Nas X a annoncé sur son compte Twitter que son titre phare ne sera plus disponible sur les plateformes de streaming.

since call me by your name is no longer working on many streaming services i will be uploading the audio to pornhub at 3pm est — nope ???? (@LilNasX) April 13, 2021

Connaissant le personnage et ses tweets très sarcastiques sur Twitter, tout le monde a cru premièrement à une blague. Mais dans une suite de tweets, il a confirmé qu'il était tout à fait sérieux et invitait ses fans à streamer au max le son avant de ne plus pouvoir l'écouter. Des internautes ont même posté des screens confirmant ses dires.

He’s being so serious they actually took it down https://t.co/YhBJezJZD5 pic.twitter.com/cLBagg73ZC — STREAM NOT YOUR REM ????✨ (@Rawan_Maarouf) April 13, 2021

Coup de pub ou réel boycott ? Billboard a en tout cas contredit Lil Nas X, le média confirme que son titre ne sera pas enlevé.