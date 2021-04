Damso fera découvrir son projet en live

Mais on ne sait toujours pas quoi !

Décidément, Damso sait très bien garder un mystère. Il a désormais reconnu qu'il allait bien se passer quelque chose autour de lui et de sa musique le 28 avril puisqu'il a confirmé dans une publication en story sur Instagram qu'il dévoilera son prochain projet lors d'un live sur Instagram le 28 avril à 21h. Il a écrit :

"Je ferai une écoute sur insta Live le 28 avril à 21H__. Bonne soirée à vous et à bientôt"

Cette phrase était accompagnée de lettres de l'alphabet grec qui poursuivent ce que le rappeur belge avait débuté avec "Ipséité" en 2017. Ce projet prend-il la suite de ce disque ? Est-ce un numéro 2 ? Si Damso lève le voile sur quelques informations, tout le reste est encore entouré d'un voile de mystère que l'on a du mal à faire disparaître et l'artiste originaire de Bruxelles n'a aucune envie de nous aider.

Parce que oui, si on sait désormais que Damso nous prépare bien quelque chose pour le 28 avril, on ne sait pas du tout quoi, d'où les questions autour de la suite (ou non) de "Ipséité". Dems nous lâche des informations au compte-gouttes mais il a sans doute raison ! En effet, chacune de ses annonces créé à chaque fois l'effervescence et les médias, les réseaux sociaux s'en emparent, commentent, discutent, etc... faisant monter la pression autour du projet de Damso. Car malgré ces lignes sur Instagram, on ne sait TOUJOURS PAS ce qu'il nous réserve. Heureusement, il ne reste plus que quelques jours d'attente. Maintenant, ça au moins, on en est sûr !