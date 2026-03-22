Le hip-hop en deuil : Lord Sear, figure majeure de la radio rap, est décédé

Le monde du hip-hop rend hommage à Lord Sear, DJ emblématique et voix incontournable de la radio rap américaine, décédé à 52 ans. Une disparition qui suscite une vague d’émotion, notamment du côté d’Eminem.

Le hip-hop vient de perdre l’une de ses voix les plus respectées. Lord Sear, DJ et animateur radio emblématique, est décédé à l’âge de 52 ans. La nouvelle a été annoncée ces derniers jours, provoquant une vive émotion dans toute la culture rap.

De son vrai nom Steve Watson, Lord Sear était une figure clé de la scène new-yorkaise depuis les années 1990. Il s’était notamment fait connaître sur la mythique émission Stretch Armstrong & Bobbito, véritable tremplin pour toute une génération d’artistes, de Nas à Wu-Tang Clan.

Mais c’est surtout à travers son travail avec Eminem qu’il a marqué durablement le public. Présent sur la radio Shade 45 pendant plus de vingt ans, il était devenu une voix incontournable pour les amateurs de hip-hop.

Très touché, Eminem lui a rendu un hommage appuyé, saluant “l’une des meilleures personnes avec qui être”, et rappelant son humour ainsi que son importance dans son parcours.

Eminem Pays Loving Tribute to Late Shade 45 DJ Lord Sear: ‘He Made the World a Better Place’ https://t.co/JMLoEOokwN — billboard hip-hop/r&b (@billboardhiphop) March 12, 2026

Au-delà de ses collaborations, Lord Sear était reconnu pour son influence dans la culture hip-hop, entre radio, DJing et contributions artistiques. Il avait également travaillé avec plusieurs figures majeures comme MF DOOM ou encore Big Pun.

Sa disparition laisse un vide important dans l’écosystème rap, notamment du côté des médias spécialisés, où il incarnait une certaine authenticité et une passion brute pour la musique.