Rilès réussit son défi fou : 24h de course pour son nouvel album !

Il l'a fait !

Rilès l’a fait ! Annoncé il y a quelques jours, il a donc réalisé un exploit exceptionnel pour promouvoir son nouvel album "Survival Mode". Le 8 février 2025, il s'est lancé dans une course de 24 heures d'affilée sur un tapis de course, avec une particularité : trois lames de scie géantes étaient positionnées derrière lui, symbolisant les pressions sociales et personnelles qui nous poussent à aller toujours plus loin.

Cette performance a eu lieu à l'Espace Commines, dans le 3ᵉ arrondissement de Paris. Elle a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l'artiste. Rilès a maintenu un rythme soutenu tout au long de la course, avec une vitesse moyenne d’environ 7 ou 8 km/h. Les pauses étaient rares et bien organisées, avec l'aide de son équipe, qui lui permettait de se nourrir et de se reposer brièvement sans interrompre la course, évidemment.

Rilès a donc réussi à repousser ses limites, après avoir déjà réalisé une course de 120 km en 12 heures sans musique début janvier. Chapeau !

