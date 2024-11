Damso accusé de plagiat par Booba !

"Sacré Dems !"

Le rappeur belge Damso fait un retour remarqué avec son nouveau single "Chrome", annonçant la sortie imminente de son album "J'ai Menti" le 15 novembre 2024.

Cependant, ce comeback tant attendu ne se fait pas sans remous, notamment à cause des critiques acerbes de son ancien mentor, Booba. Le rappeur du 92 a qualifié le morceau de "catastrophe" et a accusé Damso de plagiat : "Sacré Dems ! Non seulement ça pue la merde, mais en plus c’est le copié colleeeyyyyyyyy."