Call of Duty : Jul s'affiche en héros sur la jaquette de Black Ops 6

Une collaboration légendaire.

Le monde du jeu vidéo et celui du rap français se rencontrent dans une collaboration surprenante entre Call of Duty : Black Ops 6 et le rappeur marseillais Jul. Cette association inattendue marque un tournant dans l'industrie du gaming en France, mêlant deux univers distincts mais qui partagent un public commun.

🎮 La jaquette du jeu Call of Duty Black Ops 6 à l’image de Jul & de D’Or et de Platine ! pic.twitter.com/VB96OAedsG — Kultur (@Kulturlesite_) October 25, 2024