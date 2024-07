Booba s'en prend encore à Mbappé

Le Duc ne le lâche pas d’une semelle.

Kylian Mbappé toujours dans le viseur de Booba. La performance mitigée de Kylian Mbappé lors du match France-Portugal de l'Euro 2024 a suscité de vives réactions, notamment de la part du Duc, qui ne le lâche pas d’une semelle. L'artiste, connu pour ses critiques acerbes envers le joueur, n'a pas manqué l'occasion de remettre en question les capacités du nouveau transfert du Real Madrid.

"Mbappé reçoit la note de 2/10 dans l’équipe après son match face au Portugal" repartage Booba d’un compte de foot.

Kylian Mbappé 🇫🇷 reçoit la note de 2️⃣/🔟 dans @lequipe après son match face au Portugal. 🥶 pic.twitter.com/0VzeTmtwts — Actu Foot (@ActuFoot_) July 5, 2024

Malgré la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales, le match contre le Portugal s'est avéré compliqué. Après 120 minutes de jeu sans but, la victoire s'est jouée aux tirs au but. Cette séance a marqué un tournant historique pour les Bleus, qui n'avaient pas remporté de match à l'issue des tirs au but depuis 1998.

La prestation de Mbappé a été particulièrement scrutée. Depuis le début de l'Euro, l'attaquant peine à retrouver son niveau habituel, n'ayant marqué qu'un seul but sur penalty. Sa sortie à la 106ème minute du match contre le Portugal a alimenté les commentaires. Ce n'est pas la première fois que Booba s'en prend à Mbappé. Le rappeur a déjà exprimé son opinion sur le joueur à plusieurs reprises, le qualifiant de "surcoté" et remettant en question ses chances d'obtenir le Ballon d'Or.