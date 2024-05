Xzibit : vers un retour de “Pimp my Ride” ?

La célèbre émission semble de retour.

C'est un post pour le moins énigmatique. Ce mardi 2 mai, le rappeur Xzibit publiait sur Instagram un message qui pourrait annoncer le retour de la célèbre émission "Pimp my Ride", animée par le rappeur entre 2004 et 2007. Dans une publication Instagram partagée par l'ancien acteur de la série "Empire", on peut voir une photo d'une vieille voiture avec le nom de X-to-the Z sur le capot. Un cliché accompagné du texte "il est temps de reprendre la customisation de voitures" et d'une date, le 9 mai 2024.

Une téléréalité américaine emblématique

"Pimp My Ride" s'est étendu sur six saisons, de 2004 à 2007. Dans cette émission de téléréalité diffusée sur MTV, des personnes dont le moteur est cassé sont sélectionnées pour que leur voiture soit rénovée par "West Coast Customs".

Une particularité cependant, on ne s'arrête pas aux simples réparations. Au fil des différentes saisons, West Coast Customs, puis Gilpan Auto Sports (qui reprend le relais lors de la cinquième saison) ajoutent des éléments de personnalisation sur les véhicules pour s'adapter au mieux au style ou au hobby du propriétaire. Une émission particulièrement connue, avec l'apparition par exemple en 2005 de la comédienne Tiffany Haddish.

Au coeur de nombreuses polémiques

Après la fin de l'émission, plusieurs participants se sont élevés afin de dénoncer certains aspects de l'émission. Alors que certains se sont plaints du travail qu'ils avaient reçu et ont dénoncé le caractère mensonger de l'émission, d'autres ont affirmé que les articles de luxe mis sur leurs véhicules avaient été retirés de leur voiture, et cela, juste après le tournage. D'autres anciens participants ont affirmé que les éléments de customisation ajoutés ne fonctionnaient pas et qu'ils avaient même dû payer la facture des réparations ! Rendez-vous le 9 mai pour en savoir plus.