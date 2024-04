A Tribe Called Quest et Mary J Blige intronisés au Rock & Roll Hall of Fame

La cérémonie se déroulera le 19 octobre prochain.

A Tribe Called Quest sera intronisé dans la classe 2024 du Rock & Roll Hall of Fame en compagnie de la Queen of Hip Hop Soul Mary J. Blige. Ils accompagneront Kool and The Gang, Cher, Dave Matthews Band, Ozzy Osbourne, Peter Frampton et Foreigner, entre autres. La cérémonie aura lieu le 19 octobre à Cleveland. A Tribe Called Quest suit les traces de Missy Elliott qui était la seule artiste hip-hop intronisée au Hall en 2023 en tant qu'interprète.

A Tribe Called Quest est généralement considéré comme l'un des plus grands groupes de rap de tous les temps et a joué un rôle déterminant dans la fusion du hip-hop et du jazz. Composé à l'origine de Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad et Jarobi White, le groupe de Queens, New York, a sorti trois albums acclamés par la critique au début des années 1990, dont "People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm" (1990), "The Low End Theory" (1991) et "Midnight Marauders" (1993). La reconnaissance du THall of Fame ne fait qu'ajouter à l'héritage de Tribe Called Quest.

C'était la troisième fois que le groupe se présentait au scrutin après avoir reçu des nominations pour la première fois en 2022 et 2023. Tribe rejoint la liste des rappeurs à être intronisés au Rock Hall, notamment Run-D.M.C, N.W.A, Jay-Z, Tupac Shakur, Eminem, LL Cool. J et autres.

De son côté Mary J. Blige a explosé de joie après avoir après son intronisation comme on peut le voir sur Instagram. Elle écrit :

Au-delà de la gratitude !!!!!! C'est incroyable!!! Dieu a toujours le dernier mot !!!! Merci à mes fans du monde entier !!!! Larmes de joie!!!! @rockhall #rockhall2024

Pas de doute, elle est heureuse d'être ainsi honorée !