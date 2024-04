Kanye West envoie des piques à J. Cole et Kendrick Lamar

Après Drake, au tour de Ye...

Kanye West a publié un remix du morceau "Like That", ce même morceau qui a déclenché les guerres actuelles du rap américain entre Kendrick Lamar et Drake, J.Cole ou encore Rick Ross. Et le natif d’Atlanta s’en prend à J.Cole, Kendrick et Drake.

Samedi 20 avril, une vidéo de Ye présentant son remix de "Like That" de Metro Boomin et Future a été postée par The Download With Justin Laboy.

Kanye West premieres "Like That Remix on Justin Laboy's podcast



Le morceau s'ouvre sur un clin d'œil à l'actuel conflit entre Drake et Kendrick Lamar en disant "Yo Dot, I got you". Ce sont les attaques de Kendrick Lamar contre Drizzy. Le son semble ensuite faire référence aux allégations d'agression sexuelle de Diddy avec la phrase suivante : "Je ne peux pas m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter/ Je viens de pr*** ta meuf avec un débardeur Sean John".

Le couplet se termine par des attaques directes contre Drizzy et Cole : "Vous êtes si loin des yeux et de l'esprit / Je ne peux même pas penser à une phrase de Drake / Jouez J. Cole, pour bien vous ennuyer".

Le couplet de Ye a fait surface peu de temps après la diffusion d'un disstrack de Drake amélioré par l'IA et contenant les voix artificielles de 2Pac et de Snoop Dogg. Ye a une longue histoire de conflit avec Drake et J. Cole. Drake a lancé des ébauches de clash à Ye sur divers morceaux, tandis que Cole a adopté une approche subtile et a parlé de lui sur la chanson "False Prophets".