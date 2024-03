Quavo : "Migos est le meilleur groupe du monde"

Il répond au classement d'Offset.

Récemment, Offset donnait son classement sur les meilleurs groupes de l’histoire du rap. L’ancien membre des Migos avait déclaré que OutKast méritait sa première place, les Migos en deuxième position et Wu-Tang en troisième.



Son ancien camarade Quavo n'est pas forcément d'accord avec ce classement, puisqu’il placerait son ancien groupe à la première position. C’est ce qu’il a dit sur sa story Instagram ce samedi 30 mars : "Migos est le meilleur groupe du monde. De loin, longue vie à TakeOff", a-t-il écrit.

Quavo says Migos is the "best group in the world" pic.twitter.com/FIQmVfvugo — HipHopDX (@HipHopDX) March 28, 2024

Les deux anciens membres du groupe sont actuellement en très bons termes. Lors d’une apparition dans l'émission Million Dollaz Worth of Game au début du mois, Offset avait réitéré son amour pour son compagnon de groupe et a soutenu que ni lui ni Quavo n'avaient l'obligation d'aborder les dires entourant leur fraternité : "Je ne me sens pas redevable envers les gens de montrer à quel point moi et mon frère nous nous aimons... Nous avons traversé quelque chose", a-t-il déclaré. "Nous n'avons pas besoin de vous montrer des sourires et des visages, alors arrêtez de faire ça. On n'est pas en train de faire des conneries l'un avec l'autre. Nous sommes entrés dans cette merde ensemble et nous le savions tous les deux, nous l'avons compris, et nous avons perdu notre frère."



En février 2023, la rumeur disait qu'Offset et Quavo s’étaient battus dans les coulisses des Grammys. Offset avait très vite démenti les rumeurs, écrivant sur X : "Qu'est-ce que ça donnerait de se battre contre mon frère, c'est fou."