De La Soul et Lauryn Hill seront célébrés au Grammy Hall Of Fame cette année !

"The Miseducation of Lauryn Hill" et "3 Feet High and Rising" seront mis en avant.

Lauryn Hill et De La Soul, deux légendes du hip-hop, seront enfin honorées pour leurs carrières respectives et emblématiques. Le 20 mars dernier, la Record Academy a en effet annoncé que "The Miseducation of Lauryn Hill" et "3 Feet High and Rising" seraient intronisés au Grammy Hall Of Fame en 2024. Une cérémonie qui se tiendra au Novo Theater à Los Angeles le 21 mai prochain, avec un gala et un concert au programme. Harvey Mason Jr., président de l'Académie, s'est expliqué sur les sélections de cette année.

"Nous sommes fiers de dévoiler ce mélange diversifié d'enregistrements entrant au Grammy Hall Of Fame pour sa 50e année. Les albums choisis ici ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de notre paysage culturel et c'est un véritable honneur de reconnaître ces albums et enregistrements, ainsi que l'influence profonde qu'ils ont eue sur la musique et au-delà."

"The Miseducation of Lauryn Hill" a dominé les classements à travers le monde dès sa sortie en 1998, remportant cinq Grammy Awards. un an plus tard en 99, dont celui de Meilleur nouvel artiste et Meilleur album R&B. À ce jour l'album s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Pour le groupe new-yorkais et leur projet "3 Feet High and Rising" le succès fut moins fulgurant, mais les années ont passé et le projet a été reconnu pour son impact sur l'histoire du rap et sa culture.

Finalement, la reconnaissance semble de l'Académie des Grammys semble mettre tout le monde d'accord concernant ces deux légendes vivantes. Rendez-vous le 21 mai prochain pour les célébrer.