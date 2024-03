SCH et son sosie dans une pub incroyable !

La marque Uber Eats a fait fort. Dans le cadre de sa nouvelle publicité, Sophie Marceau, SCH et Lena Situations ont amené leur autodérision pour se prêter au jeu de l’humour.



Le sosie de SCH, qui avait enflammé les réseaux sociaux avec des pranks et autres vidéos humoristiques, s’est prêté au jeu de la publicité. SCH se sert de ce dernier pour donner le coup d’envoi d’un match de Ligue 1, pendant que le rappeur marseillais déguste son plat tranquillement. Une séquence très fun pour promouvoir la plateforme de commande, sponsor principal de la Ligue de football française, l’agence Buzzman a imaginé des scènes improbables avec les stars :

Le but est très simple : promouvoir le moment de solitude et de calme que deux tiers des Français reconnaissent et partagent. Ce moment, c’est le Jomo (Joy of missing out), le fait de rester chez soi, loin de toute présence sociale, pour savourer de sa propre compagnie. Et si ce n'était pas ça le bonheur ? Décliner toutes les propositions pour mieux profiter de soi-même ? Chaque excuse est bonne pour tout annuler, le fabuleux destin n'attend jamais, pas pour Uber Eats.

C’est le meilleur sosie de SCH 😭



