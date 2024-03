50 Cent relance son clash avec Young Buck

Pour une raison bien particulière...

50 Cent a ravivé son conflit avec Young Buck, ancien membre de G-Unit, et s'est à nouveau moqué de lui car il serait gay. 50 Cent a posté une vieille photo sur Instagram ce jeudi 14 mars où il pose pour une photo avec ce qui semble être un homme transgenre tandis que Buck se tient maladroitement sur le côté.

En légende, le rappeur américain dit : "Ça n'avait pas de sens quand on prenait la photo, mais ça en a beaucoup maintenant. Ce garçon aime les garçons !"

Young Buck a depuis répliqué à son ancien patron de label, en écrivant sur ses Stories Instagram : "Je n'ai pas besoin d'être un homme, je suis un homme. Si je te manque, dis-le... Dis le moi !Joyeux Anniversaire si tu me mentionnes !!"



Depuis leur brouille à la fin des années 2000, 50 Cent et Young Buck ne cessent de se clasher. En début d'année, Buck avait accordé une interview à Steve-O, le célèbre cascadeur de Jackass. Il expliquait qu'il regrettait un peu la tournure qu'avait pris les événements, parlant même d'une vraie incompréhension : "Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce gars pour qu'il veuille me voir en incapacité de nourrir mes enfants. [...] Fifty, c'est une chose, mais je ne souhaiterai jamais le voir mort ou le voir incapable de nourrir sa famille. Oui, on a eu nos malentendus, mais je n'appellerai même pas ça un beef", a affirmé le rappeur, avant de continuer :"Je me dis juste, genre 'c'est bon mec, t'es riche. Tu continues à faire tes trucs. J'adore ta série Power, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me fais ça? Mec, on était des frères avant."