Kanye West habillé en Decathlon

Le rappeur de 46 ans est vraiment unique.

Kanye West est vraiment unique. Le rappeur de 46 ans a encore fait parler de lui avec son style vestimentaire, pour le moins original. L'interprète de "I Wonder" a surpris en arborant un look entièrement composé de vêtements Decathlon lors de la Fashion Week à Paris cette semaine.



Dans sa tenue, une veste de pluie à bandes réfléchissantes vendue au prix de 90 euros et un surpantalon à 45 euros. Des choix totalement étrangers à la Fashion Week et contrastant forcément avec ses habitudes vestimentaires habituellement plus luxueuses. Le compte officiel de la marque a jubilé sur les réseaux sociaux avec de l'humour : "Jul did it first".

Jul did it first 😏 https://t.co/LhJBFZFrRM — Decathlon (@Decathlon) February 29, 2024



En effet, le rappeur marseillais avait été vu portant des vétements Décathlon en 2019 lors d'évènements. Ce n'est pas la première fois qu'une star, ainsi que des rappeurs, s'habillent avec la marque "À fond la forme". Central Cee, SCH, ou encore Koba la D, ils ont tous pu porter des vêtements de la marque de sport. La marque française devrait d'ailleurs peut-être songer à faire des collaborations plus fréquentes avec le monde de la musique.



Kanye West fait beaucoup parler de lui musicalement parlant, avec la dernière sortie de son dernier album commun "Vultures 1" avec Ty Dolla Sign. Un parcours du combattant pour le projet, qui s'est vu avoir des problèmes de droits d'auteurs, et des reports successifs sur les plateformes de streaming.