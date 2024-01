A$AP Rocky envoie un diss à Drake sur l'album de Kid Cudi

Ça chauffe de plus en plus entre les deux rappeurs.

A$AP Rocky a répondu à Drake ce vendredi 12 janvier sur le nouvel album de Kid Cudi, "Insano". Ce dernier s’était moqué de lui et de Rihanna dans son dernier album "For All the Dogs".

Sur le son "WOW"avec Kid Cudi, A$AP Rocky semble tirer quelques coups de feu sur Drake, en rappant : "Ces gars ne peuvent pas me supporter, je dois aller chercher une mandragore". La mandragore est la racine d'une plante que l'on trouve dans la région méditerranéenne, et qui est utilisée pour traiter les problèmes d'estomac.

Drake avait ciblé à plusieurs reprises A$AP Rocky et Rihanna, avec qui il a déjà entretenu une relation amoureuse, sur son album "For All the Dogs", sorti en octobre dernier. Sur la chanson "Fear of Heights", il a faisait croire à ses fans qu'il s'adressait à Rihanna en rappant : "Pourquoi ils donnent l'impression que je suis toujours accroché à toi ? Ça ne pourra jamais être le cas/ Une fille ne peut pas me diriger/ Mieux vaut lui que moi/ Mieux vaut que ce ne soit pas moi".

Semblant faire référence à son album de 2016, il a ajouté : "Je suis anti, je suis anti/ Ouais, et le sexe était moyen avec toi/ Ouais, je suis anti parce que je l'ai eu avec toi/ Ok, je suis une tante comme la sœur de ton père/ Une tante comme une photo de famille/ Et j'ai eu des femmes bien plus méchantes que toi, Ouais, cet homme, il est toujours avec toi, il ne peut pas te quitter/ Vous partez tous en vacances, je parie que c'est à Antigua."

Puis, dans "Another Late Night", Drake avait mentionné Rocky par son nom, en rappant : "Je ne suis pas Pretty Flacko, cette merde devient vraiment Rocky/ Putain, quoi ? Sale comme je l'ai fait dans le spectre".

Le mois suivant, A$AP Rocky avait été interrogé sur ces paroles lors d'une interview avec TMZ, mais il est resté silencieux. L'album "Insano" de Kid Cudi comprend des feats avec Travis Scott, Young Thug, Lil Wayne, Pharrell Williams, Lil Yachty, et le regretté XXXTentacion.