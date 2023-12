Jay-Z : le jour de son anniversaire pourrait devenir férié à New York

Le 04 décembre bientôt transformé en "Jay-Z Day" ?

Un nouveau projet de loi pourrait bientôt introduire le 4 décembre comme "Journée Jay-Z" à New York. Les membres du conseil municipal de "la ville qui ne dort jamais" ont présenté au début du mois un rapport visant à reconnaître l'anniversaire de Jay-Z (né à Brooklyn) comme un jour officiel et même férié à New York.

NYC councilwoman seeks to declare each December 4 "Jay-Z Day" pic.twitter.com/HrkDTWRhdw — JAY-Z Daily (@JAY_Z_Daily) December 23, 2023

Selon le projet, il célébrerait le "statut légendaire du rappeur, artiste, magnat, mari et père, bâtisseur de richesse et partisan du développement économique et des causes communautaires". La personne intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, qui a inventé la phrase emblématique "I'm not a businessman, I'm a business, man", a pris d'assaut son quartier natal en juillet 2023 avec une exposition sur sa carrière emblématique, à la bibliothèque publique de Brooklyn.

Selon la bibliothèque, ce retracement a attiré un nombre record de visiteurs. Les cartes de bibliothèque en édition limitée, disponibles exclusivement dans les succursales de la bibliothèque publique de Brooklyn, ont entraîné une augmentation considérable du nombre d'adhésions et de milliers de visiteurs.

On verra si le projet de loi "Jay-Z Day" prendra forme, mais ce serait en tout cas une superbe célébration et un superbe hommage au rappeur. Cette législation sera votée à partir du 03 janvier prochain.