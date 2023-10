Ademo de PNL et Booba interpellent Emmanuel Macron à propos de la situation en Palestine

Ils demandent au Président de faire quelque chose.

Les rappeurs ont été nombreux à réagir au conflit entre Israël et l'état palestinien. Beaucoup se sont insurgés sur les réseaux sociaux et ont donné leur avis sur la situation. Mais Ademo et Booba ont décidé d'aller plus loin en prenant le président de la République à partie et en lui demandant de faire quelque chose.

Le rappeur de PNL a ainsi publié une lettre ouverte au chef de l'Etat.

"Monsieur le Président, sachez d'abord que nous sommes tous fiers d'être Français. Que tous, nous condamnons les attaques du Hamas sur des enfants et des civils innocents. Nous sommes des artistes musicaux et nous n'avons pas envie de rentrer sur un terrain politique, pour la juste et bonne raison que nous aimons la discrétion. Malheureusement, aujourd'hui, comme beaucoup de Français fiers de l'être, vous nous imposez de prendre la parole, celle-ci ayant un impact sur la jeunesse de notre pays. Obligé de prendre la parole parce que nous ressentons une injustice qui se déroule à des milliers de kilomètres de nous. En France et ailleurs dans le monde, nous pleurons, nous sentons de l'injustice, nous voyons que des enfants et des femmes tentent de survivre quand ils ne meurent pas. Bien que diriger dans le contexte d'aujourd'hui doit être une tâche très lourde à porter, nous avons besoin d'un Président qui représente les valeurs de notre pays. (...) La France doit tenir un discours universel afin de nous rassembler quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau. À Gaza, des gens meurent par milliers et au moment où il faut le dire, les dirigeants de notre beau pays jouent tristement aux autruches. Ce qui créé un climat de peur en France et nous ne voulons pas être assimilés à des actes malveillants isolés. Aujourd'hui, l'incompréhension commence à entrer dans les coeurs de certaines personnes affaiblies et égarées. Et bien sûr, cela devient dangereux. C'est la responsabilité d'un grand homme que de prendre des décisions unificatrices quand l'heure est à la division. Monsieur le Président, aussi dur que doit être votre rôle, nous vous demandons, au nom de tous les Français de coeur, de soutenir les civils innocents à Gaza en pleine perdition. D'y apporter votre aide, au nom de notre nation. De représenter la paix universelle. Vraiment, nous voulons croire en ce monde meilleur, ce meilleur pays. Merci de représenter le peuple. Battons-nous pour donner sourires, espoirs et rêves."