Young Thug est-il un informateur de la police ?

Un nouveau témoignage pourrait semer le doute.

L’affaire YSL continue de faire couler beaucoup d’encre, même de l’autre côté de l’Atlantique. Il faut dire qu’entre l’arrestation des membres du label ainsi que de Gunna et Young Thug, les graves accusations, les témoignages, les rétractations et les accords, cette affaire semble être la plus grosse affaire judiciaire et criminelle de toute l'Histoire du rap game.

Si de son côté Gunna a été libéré après avoir passé un accord, Young Thug se trouve, lui, toujours derrière les barreaux, depuis plus d’un an. Alors que le rappeur est dans l’attente de savoir si les charges pourraient être diminuées grâce à un délai de prescription mis en avant par son avocat, un témoignage vient à nouveau entacher sa défense et sa réputation. En effet, selon plusieurs médias américains, un certain inspecteur Quinn attesterait avoir reçu des informations de la part de Young Thug, sur une autre affaire de meurtre, il y a quelques années de cela.

En d’autres termes, il déclare clairement que Thug est une balance. Un terme qui ne passe vraiment pas pour celui qui vient de dévoiler un nouvel album et à juste titre. Gunna peut confirmer qu’avoir le statut de "snitch" n’est pas idéal dans le rap game us. Thug et son avocat ont donc immédiatement déposé une motion auprès de la cour, demandant à ce que le juge retire le témoignage de Quinn des documents officiels affirmant que ce dernier est "inexact", qu'il "remettrait en cause la position de Monsieur Jeffery Williams" (le vrai nom de Young Thug) et "n’est pas pertinent pour le procès". Son avocat demande également à ce que son client ait droit à un procès équitable.

C’est maintenant au juge de prendre une décision. Quoi qu’il en soit, un témoignage pareil pourrait fortement entacher la réputation du rappeur.

Affaire à suivre.