Arsenik : Calbo et Lino deviennent enfin ambassadeurs de Lacoste !

Il était temps !

S'il y a bien un groupe de rap qui continué à populariser Lacoste chez les jeunes et les hip-hopers à une époque où elle était considérée comme une marque de bourgeois ou de mecs qui jouaient au tennis, c'est bien Arsenik. Au début de leur carrière, Calbo et Lino sont habillés en full Lacoste, de la casquette au survet. Mais attention, ils ne sont pas sponsorisés, ça non, trop sulfureux, trop hardcores, la marque au crocodile a toujours refusé de leur donner des fringues et de les habiller alors qu'ils étaient clairement ses meilleurs ambassadeurs. Tout venait donc de leur propre garde-robe. Il était donc juste que, des années plus (trop ?) tard, Lacoste et Arsenik finissent pas se rencontrer "pour de vrai". On a en effet appris que les frères de Villiers-le-Bel étaient devenus égéries pour fêter les 90 ans de Lacoste. Un juste retour des choses et une collaboration évidente enfin actée. Tch Tch...

🐊 Pour notre 90e anniversaire, rendons hommage aux personnes qui ont façonné la marque partout dans le monde. A commencer par l'emblématique duo français Ärsenik qui a inspiré des générations de passionnés de rap. 90e anniversaire Lacoste PARIS - « Un hommage à Ärsenik », 13 mai – 12 rue de Presbourg – 12h00-18h00 📍 Paris

Dans les années 90 quand Arsenik portait du Lacoste à toute balle et que la marque n'a jamais rien voulu faire avec eux car il était trop sulfureux alors qu'ils ont certainement dopé son chiffre d'affairse, on aurait dû les boycotter. Mais mieux vaut tard que jamais et l'hommage et le respect qui est ENFIN donné à Arsenik par Lacoste n'est qu'un juste retour des choses. La boucle est enfin bouclé et tout est bien qui finit bien et c'est ce que l'on retiendra. Tch, tch, toujours !

Grégory Curot