Mister You veut quitter la France

Mister You a poussé un nouveau coup de gueule sur ses réseaux, en réaction à un fait divers actuel. L’artiste a fait le parallèle avec sa situation judiciaire et ne comprend pas "la folie dans ce pays".

Les déboires de Younes Latifi, de son vrai nom, avec la justice, ne sont un secret pour personne. En 2022, il était condamné à 24 mois de prison pour avoir fait la promotion d’un compte Snapchat lié à la vente de produits stupéfiants. D’abord incarcéré, il a ensuite été remis en liberté sous bracelet électronique et est assigné à résidence au Mans en attendant la fin de sa peine. Cela ne l’a tout de même pas empêché de satisfaire ses fans le temps d’un showcase suite à une autorisation de sortie exceptionnelle.

Si le rappeur est toujours aussi proche de sa fan base et reste actif sur les réseaux, il réagit également aux faits d’actualité. Il y a quelque mois par exemple, il s’indignait sur ses réseaux de la peine affublé à Jean-Marc Morandi dans son affaire de corruption de mineurs. Une révolte justifiée, qui avait aussi alertée d’autres artistes tels que Booba et de nombreux internautes.

Aujourd’hui, rebelote. Une autre affaire à faire réagir l’artiste sur Twitter. Cette dernière concerne un enseignant d’une classe de primaire à Tours qui a été mis en examen pour avoir téléchargé des dizaines de milliers d’images pédopornographiques. Des fichiers sur lesquels figuraient des enfants âgés de 1 à 15 ans. Si l’histoire fait déjà froid dans le dos, la suite est pire. En effet, le professeur a été remis en liberté et le juge a décidé de seulement le placer sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer un métier en contact avec des enfants. Une décision de la justice qui a fait immédiatement réagir l’interprète de "Trocadéro" :

"C’est incroyable la folie dans ce pays…Moi, on m’a mis en prison et on me refuse actuellement la libération conditionnelle pour "incitation à la consommation de cannabis". J’ai hâte de pouvoir quitter ce pays de… Bref, bonne chance pour la suite".