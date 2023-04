Ahmad Jamal : le rap américain rend hommage au jazzman décédé

Il a beaucoup été samplé.

Questlove, 9th Wonder et beaucoup d'autres stars du hip-hop ont rendu hommage à un grand jazzman décédé dimanche 16 avril à l'âge de 92 ans, Ahmad Jamal. Originaire de Pittsburgh et pionnier du "cool jazz", il a également remporté un Grammy pour l'ensemble de sa carrière en 2017. S'il est aussi populaire dans le rap américain, c'est aussi parce qu'il a été abondamment samplé par des artistes comme Gang Starr ("The Illest Brother"), Fat Joe ("The Shit is Real"), Pete Rock ("Something Funky"), Common ("They Say", qui comprenait également Kanye West et John Legend), Nas et JAY-Z ("Feelin' It"), etc. A l'annonce de sa mort, ils ont été nombreux à lui rendre hommage.