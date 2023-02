De La Soul : Posdnous rend hommage à Trugoy The Dove

Depuis la mort de Trugoy The Dove, beaucoup de rappeurs ont rendu hommage au membre de De La Soul. Secoués, marqués, ses camarades, ses amis du groupe ont mis plus de temps à réagir. Mais après Maseo hier, Posdnous est finalement sorti du silence. L'artiste de 53 ans a écrit un long message sur la page Instagram du groupe auquel il a ajouté des images d'archive expliquant que Trugoy était le ciment de De La Soul.

"Cher Dave, tu étais le cœur de notre groupe. Tu as apporté tant de créativité, d'énergie et de passion à notre musique, et ton influence se fera sentir pendant des années. Ton décès est une grande perte non seulement pour nous, mais aussi pour toute la communauté hip-hop. Tu étais un véritable artiste qui utilisait la musique pour inspirer et élever les autres et tu manqueras profondément à tous ceux qui te connaissaient. C'est lourd dans nos cœurs et nos esprits, mais nous sourions et rions même de tous les bons moments que nous avons partagés avec toi. Alors que nous essayons de naviguer dans ce monde sans toi, nous sommes reconnaissants et fiers de tout ce que tu as accompli sur cette terre. Nous voudrions te dire merci Dave d'avoir été notre grand-frère, nitre ami. Merci pour tes paroles, ta sagesse placées dans tes textes. Merci pour ta musique qui est appréciée par autant de monde. Merci pour ne jamais avoir fait de concessions. Merci de nous avoir aidés à devenir un groupe qui restera gravé dans l'histoire de la culture hip-hop. Et quand nous interpréterons 'Ring Ring Ring Ha Ha Hey', nous dirons '2-2- 2-2-222 nous avons un ange au paradis qui peut te parler ' Je t'aime Dave ! Merce (Pos)."