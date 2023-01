Les meilleures références au poker en musique

Ils n’ont pas hésité à faire tapis et dans la plupart des cas, ce choix osé fut une grande réussite : nous n’en parlerions certainement pas dans le cas ambivalent. Le monde du divertissement n’est jamais loin de celui des arts et lorsqu’il concerne une discipline comme le poker, il existe de nombreuses similitudes et autres références aisées à déceler.

C’est le cas pour le monde du cinéma et des séries télévisées qui n’a jamais hésité à offrir des scénarios haletants avec des parties de poker endiablées et, le cas échéant, parfaitement scénarisées pour augmenter le suspense. Ce n’est toutefois pas le seul pan du monde de l’art à avoir accueilli à la perfection l’idée du poker et des jeux de cartes. Par la sémantique ou même, l’univers du jeu en général, de nombreux artistes compositeurs ont eux aussi fait le choix d’inclure le poker au sein de leurs chansons.

Au point que certaines sont devenues de véritables références, lesquelles ?

Les habitudes musicales ont changé

Finis les CD depuis belle lurette et alors que la radio musicale a du mal à exister, les plateformes de streaming musical continuent de s’attribuer une immensité de parts de marché.

De nos jours, la musique se propage dans la vie de n’importe qui et surtout, au sein de n’importe quelle habitude, de n’importe quelle activité et surtout, à tout moment de la journée. Puisque nous allons nous attaquer à plusieurs références du poker, il va sans dire que les joueurs de poker en profitent également pour écouter de la musique durant leurs parties ou leurs entraînements. Pour la plupart d’entre eux, une telle chose offre de la concentration et surtout, un aspect relaxant qui peut se montrer crucial à des instants clés.

Sur ces nouvelles plateformes et avec plusieurs références imaginables, il est toujours possible de se replonger au sein des fameuses musiques intimement liées au monde du poker…

Poker Face - Lady Gaga

S’il fallait n’en citer qu’une, il s’agirait incontestablement de la création de l’une des reines de la pop, l’ayant d’ailleurs fait monter au-devant de la scène internationale en 2008. Avec des paroles plus tourmentées que lors de son premier single Just Dance, la chanteuse américaine se sert de la sémantique liée au poker et d’une expression bien connue de tous les joueurs pour définitivement offrir un hymne dance qui résonne toujours aussi bien à l’heure actuelle.

Deuces are Wild - Aerosmith

Le mythique groupe américain a sorti des chansons restées dans l’histoire et reprises encore à l’heure actuelle, par de nombreux admirateurs en proie à toutes les covers possibles. Pourtant, la chanson Deuces Are Wild n’est pas la plus connue du répertoire du groupe originaire de Boston.

Elle met également en avant le Wild Poker, une variante loin d’être connue à l’échelle planétaire dans ce jeu de cartes historiques. Avec une carte pouvant remplacer n’importe laquelle au sein de sa main, les parties peuvent se voir bouleverser à tout moment et naturellement, Aerosmith cherche à introduire le même état d’esprit au sein de sa création.

The Gambler - Kenny Rogers

Un hymne au country et également au poker. Sortie en 1976, cette chanson raconte la rencontre de deux joueurs de poker au sein d’un train et laisse place à de grands jeux de mots dont les habitués de la langue de Shakespeare peuvent se languir à chaque nouvelle écoute.

Ace of Spades - Motörhead

Des as de pique qui sans surprise, décoiffent ! Ce fut toujours le cas avec cet autre groupe entré dans les annales de la musique internationale grâce à des mélodies rythmées et surtout, une puissance de jeu catégorisant ce style comme de l’heavy metal à n’en pas douter.