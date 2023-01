50 Cent s'excuse auprès de Megan Thee Stallion

50 Cent est en mode rédemption ! Après avoir avoué sa mauvaise gestion de la carrière de Tony Yayo, il s'est cette fois excusé auprès de Megan Thee Stallion pour l'avoir trollé le mois dernier. Sur Instagram, il avait comparé Meg à Jussie Smollett, acteur condamné pour avoir créé de toutes pièces une fausse agression dans la rue. Cette publication remettait ainsi en cause la sincérité de la rappeuse de Houston dans toute l'affaire l'opposant à Tory Lanez.

En interview pour Big Boy's Neighborhood, 50 Cent est donc revenu sur ce post Instagram. Il explique l'avoir mis en ligne après que Megan ait nié avoir eu des relations sexuelles avec Tory Lanez. Ce qui l'a ensuite fait changer d'avis, c'est la publication sur les réseaux d'une conversation téléphonique de Tory Lanez avec Kelsey, l'ancienne amie de Meg. Un appel qui avait d'ailleurs été utilisé comme preuve dans le procès récemment remporté par la rappeuse.

"Je vais m'excuser auprès de Megan Thee Stallion. [...] J'ai posté des choses sur les réseaux, car quand elle était avec Gayle King, elle lui a demandé : 'Etais-tu intime avec Tory Lanez ?', et [Megan] a répondu : 'Quoi ?'. Je me suis dit : 'Ah, elle ment." [...] Je devrais m'excuser auprès d'elle, car quand j'ai entendu la conversation téléphonique, je me suis dit 'Merde. Maintenant je sais ce qui s'est passé."