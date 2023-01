Naps, 13 Organisé, Soolking ou Sexion d'Assaut parmi les titres les plus écoutés durant le réveillon sur Deezer

Le rap est aussi une musique festive !

On le sait maintenant, les plateformes de streaming comptabilisent tout, scrutent tout, y compris ce que l'on écoute pour faire la fête durant les soirées. Celle du réveillon du 31 décembre ne fait pas exception à la règle et Deezer a publié le classement des morceaux les plus écoutés durant le passage à la nouvelle année, de 22h à 6h le lendemain matin. Et parmi ces morceaux, le rap trouve une place de choix avec "La kiffance" de Naps, le mythique morceau "Bande organisée" avec Sch, Kofs, Jul, Naps, Soso maness, Elams, Solda et Houari, "Suavemente" de Soolking ou encore "Wati by night" de la Sexion d'Assaut. Mais d'autres tirent également leur épingle du jeu comme Zeg p avec "Fade Up". Parmi les artistes américains, The Weeknd et Macklemore & Ryan Lewis rentrent également dans le top aux côtés de titres intemporels comme "I Gotta Feeling" des Black Eyed Peas ou encore "J'irais où tu iras" de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Mais, évidemment, cette année, le grand gagnant de ce classement est évidemment Gala avec son tube "Freed From Desire" qui a été l'hymne sonore de l'équipe de france diurant la Coupe du monde au Qatar !

Découvrez la liste des titres les plus écoutés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier sur Deezer :