Tory Lanez vs. Megan Thee Stallion : l'ADN du Canadien absent de la scène de crime selon les experts

Megan Thee Stallion et Tory Lanez sont en conflit depuis juillet 2020.

Le vent tourne pour Tory.

Ouvert depuis une semaine, le procès qui oppose Megan Thee Stallion à Tory Lanez connait pas mal de rebondissements. Si pour l'instant la parole était majoritairement donnée à la rappeuse de Houston, les avocats de Tory ont pu faire appel hier à leur premier témoin.

C'est l'un des procès les plus suivis en ce moment dans le game, Tory Lanez et Megan Thee Stallion se font face pour une affaire de fusillade remontant à juillet 2020. Depuis l'ouverture du procès la semaine dernière, pas mal de révélations ont été faites, notamment du côté de Meg. Mais hier, c'était au tour de l'équipe de Tory de prendre la parole. Et pour cela, ils avaient convié un témoin de taille à la barre : Marc Taylor Scott, un expert scientifique, qui a affirmé que l'ADN du rappeur canadien n'avait pas été retrouvé sur l'arme ayant servi à blesser Megan.

Un témoignage qui rejoint les conclusions déjà faites par la police il y a quelques mois. En effet, l'ADN de Tory Lanez n'avait été relevé ni sur l'arme, ni sur aucun autre objet présent dans la voiture dans laquelle les deux artistes se trouvaient à ce moment-là.

Megan thee Stallion arrives to court to testify against Tory Lanez. pic.twitter.com/uW3zNnzqek — Rap Alert (@rapalert6) December 13, 2022

Quelques minutes avant ce témoignage, un examinateur d'armes à feu a lui aussi été appelé à témoigner. Selon ses explications, compte tenu du nombre de douilles récupérées sur place et la force nécessaire pour utiliser l'arme à feu, Tory Lanez n'est pas en mesure d'affirmer que la fusillade était non-intentionnelle. De son côté, le rappeur canadien n'a pas encore pu livrer sa version des faits contrairement à Megan, mais devrait être appelé à la barre d'ici quelques jours.