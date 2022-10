Dame Dash donne son Top 3 des albums sortis chez Roc-A-Fella

Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez sans doute que Dame Dash a joué un énorme rôle dans le développement de Roc-A-Fella Records ; il a donc une bonne idée des meilleurs albums du label. Lors d'une interview avec Kick Game pour un épisode de Shopping For Sneakers, Dame a donné ses trois meilleurs albums sortis chez Roc-A-Fella et sa sélection est quasiment sans surprise.

Il a ensuite expliqué à l'animateur qu'il savait très bien à quel point ces disques étaient chauds puisque c'est lui qui les a sortis.

Le premier album studio de Kanye West, "The College Dropout," a fait ses débuts à la deuxième place du Billboard 200, se vendant à 441 000 exemplaires au cours de sa première semaine de ventes. Il est ensuite devenu l'album le plus vendu de Kanye West aux États-Unis et a été certifié quatre fois platine par la Recording Industry Association of America (RIAA) en 2020. Le premier album de JAY-Z, "Reasonable Doubt", a donné le coup d'envoi de l'ascension de Roc-A-Fella Records lors de sa sortie en juin 1996. Il a fait ses débuts à la 23e place du Billboard 200 dans lequel il est resté 18 semaines et il est considéré aujourd'hui par beaucoup comme l'un des plus grands albums hip-hop de tous les temps. Le sixième album de JAY-Z, "The Blueprint" est sorti le 11 septembre 2001, le même jour que les attentats terroristes et s'estc lassé directement numéro avec plus de 420 000 exemplaires vendus en première semaine.