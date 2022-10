Booba inspire Aya Nakamura

Sur sa gestion de sa carrière notamment.

En interview pour Booska-P, la chanteuse a révélé avoir encore beaucoup trop de choses à faire, comme un concert dans Fortnite, avant de penser à la retraite même si, comme elle l'avoue elle-même, elle pourrait le faire. Mais elle sait aussi que malgré son incroyable succès, sa carrière est encore jeune et qu'elle n'en a pas encore exploré tous les aspects. Et si elle prend Booba comme exemple, ce n'est évidemment pas un hasard. Déjà parce que le Duc est l'exemple parfait d'une carrière parfaitement maitrisée mais aussi parce qu'en ce moment les deux se font de l'oeil, au point qu'on en vient même à penser qu'un featuring pourrait être rapidement possible.

"Ça, je pourrais le faire [produire d'autres artistes]. Quand t'es artiste, c'est quand t'as beaucoup de vécu comme un Booba. Lui il est assez apte pour capter le truc. Moi je suis en plein dedans, j'ai huit ans de carrière, j'ai plein de trucs à gérer à côté. Je suis déjà dans le truc. Quand t'es artiste, il faut aussi avoir du recul, être à côté, prendre le temps pour son artiste, écouter les sons... C'est du boulot. Moi je vais attendre encore un petit peu pour faire ça."

Il faut dire que les perspectives qui s'offrent à celle qui a été égérie Balenciaga sont encore très nombreuses et très intéressantes même si c'est la musique qui reste aujourd'hui sa priorité.

"Pour l'instant, je reste focalisée sur la musique. C'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose, je vais pas dire quoi, mais pour l'instant c'est que musique, que chanteuse. Je vais un peu vers la mode, mais doucement. C'est ma base. C'est une passion la musique, pas un travail. Ça devient un travail quand tu vois les exigences des autres qui commencent à te dire "faut faire ci" et être trop dans la demande. Mais quand je suis dans ma chambre toute seule, je kiffe écrire ou écouter de la musique."

Surtout qu'aujourd'hui, le succès d'Aya est à la fois total et mondial ! Et qu'on a vu des stars comme Rihanna s'ambiancer sur certains de ses titres.

"Mes proches me disent que je me rends pas compte de mon statut. Honnêtement, je suis bien reconnue. Je suis internationale. Après pour moi y'a pas de différence, y'a juste le compte en banque qui a percé [...] Tout le monde s'ambiance dans des pays de fou... C'est incroyable et ça fait partie de la magie de la musique. J'arrive à transmettre mes émotions sur mes sons."

Et aujourd'hui, c'est vraiment le plus important pour elle mais aussi pour nous !