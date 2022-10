Kanye West fait ses début de mannequin pour Balenciaga

Kanye West a défilé sur les podiums de la Fashion Week pour la première fois ce dimanche 2 octobre.

Kanye West a encore frappé en ouvrant le défilé de la collection Été 2023 de Balenciaga, avec une entrée qui a volé la vedette à la collection entière.

Vêtu de noir, Ye a marché sur un podium rempli de boue avec un pantalon en cuir, une veste avec un écusson “sécurité” et une casquette de baseball. Selon certains magazines, les enfants de Kanye North, Chicago, Psalm et Saint West ont tous assisté au défilé de Balenciaga, tout comme Kylie Jenner, Doja Cat et bien d'autres artistes.

Le directeur créatif de Balenciaga, Denma, a expliqué le podium boueux comme “une métaphore pour creuser la vérité et être terre à terre.”

“J'ai décidé de ne plus expliquer mes collections et de verbaliser mes créations, mais d'exprimer un état d'esprit. La mode est un art visuel et tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'elle soit vue à travers les yeux de quelqu'un. La mode dans son meilleur scénario ne devrait pas avoir besoin d'une histoire pour être vendue à quelqu'un. Que cela vous plaise ou non. L'ensemble de ce spectacle est une métaphore pour creuser la vérité et être terre à terre.”

L'apparition de West sur les podiums arrive deux semaines après le lancement de Yeezy Gap Engineered by Balenciaga Part Two. Une collection disponible via les sites officiels Yeezy Gap et Balenciaga, ainsi que d'autres fournisseurs en ligne à savoir Farfetch, Mytheresa et Luisaviaroma, la collection propose une gamme de vêtements d'extérieur et de sweaters.

Ye était la guest star du défilé Balenciaga Été 2023! Ce dimanche 2 octobre à Villepinte, en banlieue parisienne, le rappeur du "College Dropout" a donc défilé dans un look monochrome et il est certain que ce n'est pas la dernière surprise que nous réserve Kanye.