Kanye West compare la mort de la reine Elizabeth à son divorce...

Lui aussi a "perdu sa reine".

Kanye West est de nouveau au centre de l'attention sur les réseaux sociaux. Et cette fois, c'est pour avoir comparé son divorce avec le décès de la reine Elizabeth II.

Kanye West est sûrement le rappeur américain le plus connu pour ses prises de paroles parfois insolites sur les réseaux sociaux. Et il nous l'a encore prouvé hier. Actuellement à Londres pour la Fashion Week, le rappeur de Chicago a posté une nouvelle story Instagram comparant le décès de la reine Elizabeth II avec sa séparation de Kim Kardashian. Il affirme avoir lui aussi "perdu sa reine".

"Londres, je sais comment vous vous sentez. J’ai perdu ma reine aussi."

Et si Ye n'a pas précisé de qui il parlait, les internautes ont vite déduit que la "reine" en question était Kim Kardashian, divorcée du rappeur depuis plus d'un an et demi. Une rupture qui a l'air de toujours autant affecter Kanye West, et dont il parle régulièrement sur ses réseaux et dans les médias.

La semaine dernière, alors qu'il était sur le plateau de l'émission "Good Morning America", il s'était pour la première fois excusé auprès de son ex-femme sur son comportement.

"C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout le stress que j’ai causé, même dans ma frustration parce que Dieu m’appelle à être plus fort. J’ai besoin qu’elle soit le moins stressée possible et qu’elle soit au mieux de sa forme et aussi calme que possible pour élever les enfants."

Kanye arrivera-t-il un jour à faire le deuil de cette relation ?