Kanye West s'excuse pour le stress qu'il provoque à Kim Kadashian

De passage sur le plateau de l'émission "Good Morning America", Kanye West est revenu sur son divorce avec Kim Kardashian. L'occasion pour lui de présenter ses excuses publiquement à son ex-femme et de se confier sur son rôle de père.

Depuis maintenant un an et demi, Kim Kardashian et Kanye West sont divorcés. Une rupture que Kanye West a régulièrement commentée, affichant en public tous ses désaccords avec Kim, et allant même jusqu'à accuser le nouveau copain de cette dernière, Pete Davidson, d'avoir brisé sa famille. Sur le plateau de l'émission "Good Morning America", le rappeur s'est pour la première fois excusé auprès de son ex-femme sur son comportement.

"C’est la mère de mes enfants, et je m’excuse pour tout le stress que j’ai causé, même dans ma frustration parce que Dieu m’appelle à être plus fort. J’ai besoin qu’elle soit le moins stressée possible et qu’elle soit au mieux de sa forme et aussi calme que possible pour élever les enfants."

Quelques secondes après ces excuses, la journaliste interroge Kanye sur son ressenti dans cette situation de co-parentalité avec Kim Kardashian. Et même s'il admet que Kim lui laisse une grande place dans l'éducation de leurs quatre enfants, il explique devoir encore souvent se battre pour être entendu. L'un des sujets de discorde régulier serait les tenues des enfants, ou encore le choix de leur école.

Ce n'est pas la première fois que Ye présente des excuses publiques officielles à Kim. Déjà en juillet 2020, il avait avoué lui avoir trop souvent manqué de respect sur les réseaux sociaux. Des prises de paroles positives malheureusement rares de la part de Mr. West !