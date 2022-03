Kanye West estime ne pas voir ses enfants assez souvent

Kim l'affiche en commentaire...

Lundi 14 mars, Kanye a sauté sur son compte Instagram et a publié une image du sac à dos de North West qui présentait des épingles en émail de Kim, un extraterrestre et Ye, lui-même. Il a écrit dans la légende : "C'était sur le sac à dos de ma fille quand j'ai été "autorisé" à la voir la semaine dernière [...] C'est pourquoi je me donne tant de mal pour ma famille, je suis prêt à tout pour protéger ma famille à tout prix [...] En tant que prêtre de ma maison, ne t'inquiètes pas, Northy, Dieu est toujours en vie."

On ne sait pas pourquoi Kanye est si contrarié par les épingles sur un sac de livres, mais, vraisemblablement, il semble que le rappeur de Chicago soit en colère que l'épingle extraterrestre - qui, selon lui, pourrait représenter Pete Davidson - se soit interposée entre lui et son ex-femme, Kim.

Après que Kanye ait publié l'image, Kim s'est glissée dans la section des commentaires et l'a supplié d'arrêter de publier ses faux récits concernant leur situation de garde d'enfants :

"S'il te plaît, arrête avec ce récit, tu étais juste ici ce matin pour aller chercher les enfants à l'école."

Apparemment, les affirmations de Kanye selon lesquelles il ne passe pas assez de temps avec ses enfants ne sont peut-être pas vraies. Selon un article de TMZ publié lundi après-midi, le créateur de "Donda 2" aurait la possibilité de voir ses enfants quand il le souhaite.

Bien que Kim soit officiellement divorcée de Kanye, ils n'ont pas mis en d'ordonnance de garde d'enfants. Actuellement, leur accord est que chaque fois que le rappeur veut voir les enfants, dans la limite du raisonnable, elle l'héberge, rapporte le média. De plus, Kim a déclaré publiquement dans le passé qu'elle n'éloignait pas les enfants de Ye, mais il semble décidé à continuer à insister sur ce sujet.