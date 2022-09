Dr. Dre vs. Eazy E : des révélations sur leur beef

Dr. Dre et Eazy -E sont des légendes du rap américain.

Ce n’était pas si grave que ça.

Aux débuts des années 90, l’un des beefs les plus prenants de la West Coast, c’était celui entre Dr. Dre et Eazy-E. Dans une interview pour HipHopDX, Kokane et Cold 187um sont revenus sur les coulisses de cette embrouille, qu’ils ont entièrement vécu de l’intérieur.

On pensait tout savoir sur ce beef Dr. Dre vs. Eazy-E, mais visiblement non. En interview pour HipHopDX, Kokane et Cold 187um ont fait quelques révélations sur l’historique de tout ce clash. L’un des points culminants, c’est bien évidemment le diss track de Eazy-E contre Dr. Dre, "Real Muthaphuckkin G’s". Un titre sur Cold 187um a d’ailleurs participé.

"J’ai supervisé ce morceau-là. Je ne savais pas que ça allait être du lourd comme Real Muthaphuckkin G’s. Quand il a terminé le morceau, je me suis dit "ça va être un truc de fou". Et le truc bien, c’est qu’Eric est un farceur."

Un peu plus loin, Cold 187um poursuit son récit, et raconte que l’embrouille n’était pas aussi grave et lourde que ce que les gens pensaient à l’époque. La réaction d’Eazy-E au départ de Dr. Dre de N.W.A. était plutôt un acte de défense que d’attaque, pour ensuite passer à autre chose.

Et c’était surtout un moyen de faire parler de lui et vendre ses morceaux, sans rentrer dans une embrouille trop personnelle. Un vrai esprit de businessman !

"Ce n’était pas au point où si Eazy-E et Dr Dre se croisaient à Calabasas, ils se seraient tirés dessus. C’est ça qui les rend spéciaux, ils ne voulaient pas aller aussi loin parce que c’est juste du divertissement et du business. […] Au final, on était tous des frères."