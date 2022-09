Joey Bada$$ dévoile son top 5 des rappeurs-acteurs

Il a fier allure.

Les frontières entre la musique et le cinéma sont souvent très fines et poreuses. Nombreux sont les acteurs à s'être essayés à la chanson ou les chanteurs devenus comédiens. Les rappeurs ne font pas exception. Alors, quand DJ Superstar Jay a demandé à Joey Bada$$ de lui donner don top 5 des rappeurs devenus acteurs celui-ci n'a pas eu à réfléchir trop longtemps.

"2Pac, Will Smith, Ice Cube, Method Man."

Avant de prendre quelques instants pour choisir le dernier avant de dire le nom de 50 Cent.

Il faut dire que la liste du rappeur new-yorkais est assez intéressante car elle ne contient que des rappeurs ayant aussi rencontré le succès dans les salles obscures ou à la télévision.

2Pac a joué dans des films comme "Juice", "Poetic Justice", "Above the Rim", "Bullet", "Gridlock'd" et "Gang Related". Will Smith a commencé une immense carrière d'acteur en 1989 avec la série "The Fresh Prince of Bel-Air". Il a joué dans "Bad Boys", "Men in Black" etc... Bref, c'est un acteur qui compte à Hollywood même si sa carrière semble freinée par la gifle qu'il a mis à Chris Rock durant la dernière cérémonie des Oscars. Ice Cube et Method Man ont construit des carrières d'acteur respectables grâce à un certain nombre de classiques du hip-hop tels que les séries "Friday", "Barbershop" et "Are We There Yet", "How High", "Soul Plane", "Belly". 50 Cent a vu sa carrière d'acteur se transformer en un empire télévisuel à part entière qui a vu naître des succès comme les séries "Power" et "BMF".