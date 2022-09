Jay-Z : on en sait un peu plus sur son couplet dans l'album de DJ Khaled

La performance d'Hov continue de faire parler.

Le couplet de Jay-Z dans l'album de DJ Khaled, "GOD DID", justement sur le titre qui porte le même nom, est d'ores et déjà passé dans la légende. Alors que Hov est aux côtés de John Legend, Rick Ross, Lil Wayne et Fridayy sur ce track et aux côtés des trois quarts du rap américain sur le reste du projet, c'est bien son couplet qui ressort du lot. Il a marqué les fans au fer rouge et va rester dans les annales. Alors, forcément, depuis, les réactions se multiplient.

Le fou dans tout cela, c'est que son ami et producteur de longue date, Young Guru a révélé que Hov l'avait enregistré en une seule prise ! One Shot ! Carrément... C'est ce qu'il a expliqué dans une conversation avec Frazier Tharpe de GQ et Rob Markman de Genius.

"Les gens pensent que je ne suis plus étonné quand il entre en studio et qu'il fait ça [...] Il est entré en cabine et il a craché le couplet en une prise !"

Une performance incroyable quand on sait que ce texte a déjà été qualifié de couplet de la décennie. Après tout pourquoi pas. Young Guru a aussi précisé que ses lyrics étaient truffés de double voire de triple sens et de références pas forcément évidentes à la première écoute.

Lors d'une discussion sur Twitter Spaces entre DJ Khaled, JAY-Z, Lenny S et Rob Markman jeudi 31 août, Jigga a précisé que ce n'était pas tout à fait vrai, qu'il avait certes posé en une seule fois mais qu'il s'était un peu entraîné avant d'entrer dans la cabine.

"Pendant que nous attendions que Khaled envoie la prod, j'ai demandé à Guru qu'il fasse une boucle et qu'il la joue en continu dans le studio. J'ai donc pu le faire plusieurs fois. Forcément, quand je suis entré dans la cabine, c'était comme si l'affaire était déjà pliée."