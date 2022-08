Nicki Minaj marque un peu plus l'histoire avec son dernier single "Super Frekay Girl"

Le nouveau single de Nicki Minaj vient d'écrire une nouvelle page d'histoire. En effet, "Super Freaky Girl" est rentré directement à la première place du Billboard Hot 100, le classement des ventes de singles aux Etats-Unis. C'est la troisième fois qu'elle réussit cette performance mais la première en tant qu'artiste solo. Résultat, elle égale le record de Lauryn Hill qui avait réussi la même performance en 1998 avec "Doo Wop (That Thing)".

Elle sait ce qu'elle doit à son fidèle public, les Barbz, et les a remerciés sur Instagram.

Nicki Minaj avait déjà été numéro un du Billboard, avec des titres ne featuring. Elle avait connu cette joie avec "Trollz" de 6ix9ine et lorsqu'elle avait posé avec Doja Cat sur le remix de "Say So".

"Super Freaky Girl" qui contient un sample d'un classique de Rick James "Super Freak" compte déjà plus de 21 millions de streams ce qui a permis au titre de Nicki Minaj de devenir également numéro un du classement des ventes numériques. Avec ce morceau, Barbie obtient son 21e titre à entrer directement dans le Top 10 du Billboard Hot 100 et le 124 morceau de sa carrière qu'elle place dans ce si prestigieux classement. De quoi renforcer un peu plus son classement au niveau des artistes ayant le plus d'entrée au Billboard où elle est déjà à la septième position.