Sur un sample de Rick James.

On ne sait pas ce que prévoit Nicki Minaj dans les mois qui viennent mais, de temps en temps, la rappeuse nous rappelle pourquoi on l'appelle la Queen avec des singles essaimés ici et là. Après la drill avec Fivio Foreign, la voici sur du funk avec "Super Freaky Girl" qui repend le sample du morceau ultra classique de Rick James "Super Freak". Une corde de plus ajoutée à un arc déjà bien fourni.