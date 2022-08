50 Cent : pourquoi il n'a pas signé J. Cole

Selon lui, le monde n'était pas prêt.

A l'époque de sa grandeur, G-Unit était un label qui comptait dans ses rangs, outre 50 Cent, Lloyd Banks ou encore Tony Yayo et Young Buck, des poids lourds comme Mobb Deep et M.O.P. Forcément, les jeunes artistes se tournaient vers le G-Unit pour espérer se faire connaître et décrocher une signature. C'est ainsi que que Fifty a eu la possibilité de signer J. Cole et sa premier mixatpe, "The Come Up", en 2007. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il s'en est expliqué au cours d'un récent entretien avec le "Breakfast Club" et a répondu à la question de Charlamagne tha God à ce sujet.

"J. Cole, Kendrick Lamar, ce type d'artistes existaient déjà quand je suis tombé amoureux du hip-hop. C'était Talib Kweli, c'était Mos Def, c'était A Tribe Called Quest, c'était Common. C'était du rap intelligent. Je savais que la musique de Cole et de Kendrick était cool mais je n'étais sûr que tout le monde était prêt pour ça. S'il était possible de développer des rappeurs "conscients" à cette époque."