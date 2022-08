Lomepal donne son avis sur ses propres concerts sur Google

Une initiative rafraîchissante !

On le sait, aujourd'hui, on peut avoir un avis sur tout et surtout, on peut le partager. Par exemple, on a mangé dans un bon restaurant, on peut le noter et faire part de nos impressions. Pour cela, les sites sont nombreux et variés. En général, le propriétaire de l'établissement répond et dit merci quand le commentaire est positif ou cherche à savoir ce qui n'a pas été si les avis sont négatifs. Mais il est rare que ce dernier note lui-même ses convives ou ses clients. Et bien Lomepal a pourtant pris le processus à l'envers puisqu'il a lui-même annoté ses propres prestations lors de sa mini-tournée dans les théâtres antiques du sud de la France.

Par exemple, pour sa prestation à Vaison La Romaine, qui constituait sa première date, il écrit :

"Très bon 1er concert avec un public très réactif, un peu de vent, juste ce qu'il faut pour un 7 juillet, petit bémol sur l'oubli des paroles de trop beau mais améliorable, je recommande."