Lloyd Banks donne son top 5 des meilleurs punchliners

Réputé pour la qualité de ses punchlines, Lloyd Banks a été amené à donner son top 5 des meilleurs punchliners lors d'une discussion avec podcast Jalen & Jacoby d'ESPN. L'autoproclamé Punchline King a ainsi choisi Big L, Lord Finesse, Jadakiss et Fabolous, complétant la liste avec son propre nom.

On pourrait croire que se mettre dans un tel classement aux côtés de si grandes légendes pourraient être un manque de respect mais ça serait mal connaître Lloyd Banks qui en a toujours pour les anciens et ceux qui ont ouvert la voie. Ainsi, dans une interview récente pour Billboard, il n'avait pas hésité à nommer les artistes qui l'avaient influencé dans sa carrière. Il avait notamment parlé de Snoop Dogg, Nas, Biggie, Slick Rick et Rakim.

"Cela signifie beaucoup pour moi quand je classe d'autres artistes. Snoop Dogg, Nas et Biggie, ce sont les artistes qui ont eu la plus grande influence sur moi. Biggie est mon artiste préféré de tous les temps. Ses flows enfreignaient les règles ! La façon dont il racontait ses histoires était folle, les aspects de sa narration aussi. Pour moi, Nas, c'était la technique. Il ne laissait pas la place au vide, j'ai beaucoup appris de son premier projet. Snoop était quelqu'un avec qui j'étais lié parce qu'il était maigre, calme, cool, décontracté - et c'était aussi mon cas. Dans mon esprit, en entrant dans le game, il m'a fait savoir que c'était cool d'être cool. Slick Rick est aussi comme ça pour moi. Rakim, c'était l'équilibre."

Lloyd Banks a sorti son nouvel album "The Course of the Inevitable 2" en juillet avec des featurings de Conway the Machine, Benny the Butcher, Jadakiss, Tony Yayo, Vado et Dave East.