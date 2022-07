Chris Brown à nouveau poursuivi !

Le chanteur se retrouve face à la justice.

Chris Brown fait face à de nouveaux problèmes juridiques après avoir annulé un concert caricatif, visant à recueillir des fonds pour les personnes touchées par les ouragans Ida et Nicholas.

DML a d'abord organisé le "One Night Only Benefit Concert" pour recueillir des fonds et aider les habitants du Texas et de la Louisiane dont les maisons ont été détruites lors des ouragans de 2021. DML et d’autres dirigeants communautaires ont communiqué avec Chris Brown, qui, selon eux, a "convenu contractuellement" de présenter le spectacle au Toyota Center de Houston aux côtés de Bryson Tiller et Monica.

Dans une conférence de presse le mercredi 13 juillet, LeJuan Bailey propriétaire et vice-présidente de DML Real Estate Investors et Construction, a déclaré que sa société avait payé les frais de performance de l'artiste, ainsi que ceux d'hébergement et les demandes d’avion privé. Le coût total des frais s'élève à 1,1 million de dollars. Selon une déclaration envoyée à HipHopDX, DML Real Estate Investors and Construction a contacté le cabinet d’avocats Buzbee pour poursuivre les réclamations de fraude et de rupture de contrat contre le chanteur RnB et CBE Touring. Le cabinet a déclaré :

"DML a dépensé plus d’un million de dollars et des milliers d’heures d’efforts pour aider les membres de la communauté ravagés par les ouragans. C’est une honte que Chris Brown pense qu’il peut prendre l’argent d’un organisme qui essaie simplement d’aider la collectivité et se moquer d’eux. La communauté de Houston ne tolérera pas une telle conduite.

Le "One Night Only Benefit Concert" devait initialement avoir lieu en novembre 2021, mais il a été reporté au 19 mars en raison de la tragédie du Festival Astroworld. La société DML explique que Brown a annoncé le jour du concert via Instagram qu’il ne se produirait pas à la soirée. En raison de l’annulation de dernière minute de l'artiste, le lieu a fermé ses portes et annulé le spectacle à guichets fermés, provoquant une éruption de controverse dans le processus.

Des dirigeants communautaires, comme le représentant de l’État Ron Reynolds, la dirigeante philanthropique de Houston Sandra Massie Hines et la conseillère municipale de Houston Carolyn Evans-Shabazz, ont demandé à M. Brown de faire ce qui s’imposait et de rendre l’argent du DML pour que les victimes de l’ouragan puissent recevoir l’aide dont elles ont besoin. Chris Brown aurait refusé et, au lieu de cela, se serait produit lors d’un autre événement sans lien avec le Toyota Center le 17 août.

L’affaire devrait être déposée devant le tribunal civil de New York à Manhattan lundi 25 juillet.